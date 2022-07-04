Çanakkale'de su fiyatlarına yüzde 35 zam

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77'den 6,20'ye yükseldi.

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  • 04.07.2022 20:56
  • Güncelleme: 05.07.2022 12:24
Çanakkale'de su fiyatlarına yüzde 35 zam
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi.

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü. Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL’ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL’ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesi, mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

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İHA

Editör
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