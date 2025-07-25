Çanakkale'de su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı için toplanıldı

Çanakkale’de su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı için Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara başkanlığında "2025 Yılı İl Su Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale’de su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı için "2025 Yılı İl Su Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi. Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda havza ölçekli yönetim planları çerçevesinde genel bilgilendirme, ulusal ve il su verimliliği planları ile su verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi konularında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli tarafından detaylı sunumlar yapıldı. Toplantıda, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için katılımcılardan çeşitli öneriler alındı. Ayrıca, ’2024 yılı İl Su Kurulu’nda alınan kararlar üzerinde durularak, kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İçme Suları Daire Başkanı Dr. Mustafa Berk Duygu, ilgili kurum amirleri ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi konusundaki çalışmalar devam edecek

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi konusundaki çalışmalarımızı sürdürecek, bu süreçte tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.