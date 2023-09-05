Çanakkale'de su kullanımına getirilen kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı

Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’nda su seviyesinin azalması nedeniyle 2 Mart’ta su kullanımına getirilen yasaklar, Belediye Encümen kararıyla 31 Ekim’e kadar uzatıldı.

Çanakkale’de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı yaklaşık 20 milyon 600 bin metreküpte kaldı. Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla 2 Mart’ta su kullanımına getirilen bazı yasaklar, son aylarda yeterli yağış olmaması ve Atıkhisar Barajı’ndaki su seviyesinin yükselmemesi sebebiyle Belediye Encümen kararıyla 31 Ekim’e kadar uzatıldı.

Çanakkale Belediyesi Encümen kararında, “Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto kuaför-yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, oto kuaför-yıkama, halı yıkama hamam, wc vb. gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine oy birliği ile karar verildi” denildi.

Kararın 31 Ekim’e kadar geçerli olacağı belirtilen açıklamada, “Tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azalması yönünde yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak kentimizin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı’ndaki suyumuzun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için belediyemizce önlem alınması adına daha önce 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olan Encümen kararlarının son toplantı çerçevesinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.