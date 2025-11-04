Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Pınardere köyüne seyir halinde olan Müslüm Gümüş idaresindeki 10 AGC 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.