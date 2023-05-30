Çanakkale'de taraftarlardan davul zurnalı kutlama

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu Çanakkale kent merkezinde meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı.

Spor Toto Süper Lig 2022/23 sezonu 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenen Galatasaray 23. şampiyonluğunu ilan etti. Çanakkale’de de Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Çanakkale’de maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar da kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı-kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla geç saatlere kadar kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde oynayıp, meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafiği kilitlendi.