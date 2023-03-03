Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Arama kararı olan A.A.’nın evinde yapılan aramalarda 21 sikke, üzerinde Arapça yazılar ve tuğra bulunan tarihi eser niteliğinde 19 metal para ele geçirildi.

Firari olan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.