Çanakkale'de tarım arazilerinin bulunduğu bölgede yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım ziraat arazilerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazilerinin bulunduğu bölgede yangın
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarım ziraat arazilerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Bilaller köyünde tarım ziraat arazilerinin yer aldığı bölgede yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 4 uçak, 2 helikopter karadan da arasözlerle yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için hemen harekete geçen ekipler, yanığının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.