Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 20.45 sıralarında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için karadan çok sayıda arazöz ve itfaiyeyle müdahale etti.
Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.