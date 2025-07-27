Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında saat 12.45 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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