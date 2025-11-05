Çanakkale'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için bir araya gelindi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı İl Yayım Programının hazırlanmasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni teknolojilerin, üretim materyallerinin ve ekipmanların üreticilere aktarılması konusunun planlandığı 2026 yılı İl Yayım Programının hazırlanmasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda dikkat edilecek hususların görüşülmesi ve şube ve ilçe müdürlüklerinden gelen 2026 yılı tekliflerin değerlendirilmesi ardından toplantı sona erdi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan toplantıda yaptığı konuşmada, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, verim ve kaliteyi yükseltmek ancak bilgi ve eğitimle mümkündür. Yeni teknolojilerin, üretim materyallerinin ve ekipmanların üreticilerimize aktarılması; eğitimler, kurslar ve tarla günleriyle gerçekleştirilmektedir. İl Yayım Programı da bu amaç doğrultusunda, paydaşlarımızın iş birliğiyle her yıl hazırlanmaktadır" dedi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale İli Arıcılar Birliği Başkanı Akın Kuşçu, Çanakkale İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Savran, şube ve ilçe müdürleri ile konu sorumlusu teknik personel katılım sağladı.