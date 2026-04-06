Çanakkale'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam tutuklandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkii Truva Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Şefik S. (39) ve eşi Selver S. (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan Şefik S., 2 çocuğunun annesi Selver S.’ye ateş açtı. Selver S. kanlar içinde yerde kalırken, silah sesin duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selver S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan Şefik S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında çocukların babaannelerinde olduğu öğrenildi.

Eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren Şefik S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.