Çanakkale'de taşkın yaşanan Sarıçay normale döndü

Çanakkale’de kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Barajdan bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen sarıçayda su debisinin yükselmesiyle geçtiğimiz gün gece taşkın meydana geldi. Sarıçay’a giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Sarıçay’da yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Bazı teknelerin battı. Bazı tekne sahipleri ise akıntı nedeniyle teknelerinin akıntıya kapılmaması için halat ve iplerle bağladı.

Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajının su seviyesinin yüzde 100’e ulaşmasının ardından debisi yükselerek taşkın yaşanan Sarıçay normale döndü. Bir bölümü sular altına kalan Sarıçay da hayat normale dönerken, taşkından geriye çamur ve balçık kaldı. Suların çekildiği Sarıçay dron ile görüntülendi.