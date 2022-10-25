Çanakkale'de telefon kaçakçılarına darbe

Çanakkale’de telefon kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kaçak telefon ve batarya ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir fiziki ve teknik takibe aldığı 2 şüphelinin evine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda S.D. ve Y.D. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda ise 26 adet gümrük kaçağı ve IMEI klonlanmış telefon, 85 adet gümrük kaçağı batarya, 4 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.