Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre Ayvacık-Assos yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Akın Sarı idaresindeki 10 AGU 208 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Ozan Ertunç kaza yerinde yaşamını yitirirken sürücü Akın Sarı yaralandı. Yaralanan Sarı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılırken Ertunç’un cenazesi ise Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.