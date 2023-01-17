Çanakkale'de umre yolcuları dualarla uğurlandı

Çanakkale'de, kutsal topraklara umre yapmak için gidecek 193 umre adayı telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Çanakkale'de umre yolcuları dualarla uğurlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çanakkale’de, kutsal topraklara umre yapmak için gidecek 193 umre adayı; telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022-2023 Umre Organizasyonu çerçevesinde kutsal topraklara giden 193 kişilik umre kafilesi için Çanakkale Havalimanında program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim, tekbir, telbiye ve ilahilerin okunduğu uğurlama programında, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun yaptığı duanın ardından yakınları ile helalleşerek vedalaşan umreciler, kutsal topraklara gitmek üzere direkt uçakla yola çıktı.

Programa; İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Kafile Başkanı Bayramiç İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Onur Duru, din görevlileri, umreciler ve aileleri katıldı.

24 gün kutsal topraklarda kalacak olan umre kafilesi ilk olarak Medine-i Münevvere’ye, ardından da Mekke-i Mükerreme’ye geçecek. Umreciler, 11 Şubat 2023 tarihinde yine direkt uçak ile Çanakkale Havalimanına gelecek.