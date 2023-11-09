Çanakkale'de üreticilere İtalyan çim tohumu dağıtıldı

Çanakkale’de İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Hayvanlar Ota, Güğümler Süte Doyacak" projesi çerçevesinde üreticilere yüzde 50 devlet destekli İtalyan çim tohumu veriliyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile süt veriminin artırılması hedefleniyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, "Hayvanlar Ota, Güğümler Süte Doyacak" projesi çerçevesinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 50 devlet destekli İtalyan çim tohumu desteği veriliyor.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan köylerde kuru tarım alanlarının kışlık yem bitkileriyle değerlendirilmesi ve kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan’ın katılımıyla yüzde 50 devlet, yüzde 50 üretici katkılı 48 bin kilogram İtalyan Çimi tohumu ekilmek üzere İtalyan Çimi (Trinova) tohumları çiftçilere dağıtıldı.