Çanakkale'de üreticilere kooperatifçiliğin tarımsal üretimdeki önemi anlatıldı

Çanakkale Merkeze bağlı Kumkale köyünde kooperatifleşme ve önemi konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Toplantıda kooperatifçiliğin tarımsal üretimdeki önemi ve avantajları hakkında bilgiler verildi. Kooperatiflerin üreticilere sağladığı faydalar ve kooperatif kurma aşamaları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale’de %64 kooperatifleşme oranı ile ülkenin önde gelen illerinden birisi olduğunu, kooperatiflerin kırsal kalkınmada önemli rol oynadığını ve üreticilerin gelirlerini artırmada önemli bir araç olduğunu tarımsal üretimde girdi temini, üretilen ürünlerin depolanması, çiğ sütün soğutulması ve pazarlanması, zeytinyağı üretim tesisleri ile üreticilere Tarımsal Kalkınma Kooperatifler vasıtasıyla katma değer kazandırıldığını vurguladı.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım ise yaptığı konuşmada, kooperatifleşmenin önemi, genel ilkeleri, Çanakkale’deki kooperatiflerin genel durumu, kooperatiflere KKYDP projeleri ile kazandırılan yatırımlar, Kooperatif kuruluş aşamaları ve kooperatiflerin derecelendirilmesi yönetmeliği hakkında sunum yaptı. Sunumda kooperatiflerin üreticilere sağladığı avantajlar, kooperatiflerde dikey örgütlenmenin önemi hakkında bilgiler yer aldı.

Toplantıya katılan üreticiler, kooperatifçilik hakkında daha fazla bilgi edindiklerini ve kooperatif kurma konusunda istekli olduklarını ifade ettiler.

Katılımcıların kooperatifçilik ile ilgili sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi.