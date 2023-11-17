Çanakkale'de üreticilere tarım sigortalarının önemi anlatıldı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Biga, Çan, Bayramiç ilçelerinde üreticilere, 'Tarım Sigortalarının Önemi, Tarım Sigortalarında Meydana Gelen Yenilikler' konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Biga, Çan, Bayramiç ilçelerinde üreticilere, ‘Tarım Sigortalarının Önemi, Tarım Sigortalarında Meydana Gelen Yenilikler’ konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantılara, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ilçe Tarım ve Orman Müdürleri, teknik personel, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, köy muhtarları, kooperatif başkanları ve üreticiler katıldı.
Toplantıda, Tarım Sigortalarının Önemi, Tarım Sigortalarındaki Yenilikler, Sözleşmeli Üretim Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunluluğu getirilmesi, Meyvecilikte sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlar, konularında ayrıntılı sunum yapıldı, üreticilerin sorularını cevaplandırdı. Talepleri alındı.
Toplantılar, üreticilerin konular hakkındaki görüşlerinin, taleplerinin alınması, karşılaştıkları sorunların dinlenmesinin ardından sona erdi.