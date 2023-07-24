Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen 121 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 133 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen 121 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 133 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik 30 Mayıs-23 Temmuz tarihleri arasında 121 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 144,72 gram metamfetamin, 257,46 gram bonzai, 11 bin 712,85 gram esrar, 284,4 gram skunk, 2,12 gram kokain, 117 adet sentetik ecza, 20 bin 503 adet ecstasy hap, 25 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca ile 19 mermi, 2 öğütücü ve 20 payp ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 133 şüpheliden 6’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyonlarda haklarında yakalama emri bulunan 20 şüpheli de yakalandı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 8’i cezaevine teslim edilirken, 12 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.