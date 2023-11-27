Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan müşterek çalışmada 4 şahsın Lapseki ilçesinde yapılan üst ve araç aramasında 249,01 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat (payp) ele geçirildi. 4 şahıs hakkında TCK 188/3 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) ve TCK 191 (Uyuşturucu Madde Kullanımı) suçlarından işlem yapılırken, 1 şahıs hakkında 6136 SKM (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet) suçundan işlem yapıldı.

Şahıslar işlemlerinin akabinde Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak intikal ettirilip, adli mercilerce tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.