Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 10 ikamete

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait muhtelif sayıda fişek ve narkotik madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.