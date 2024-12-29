Çanakkale'de yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Lapseki ilçesinde Dumanlı Dağı’nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı’nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp, karda oynayarak tadını çıkardı.