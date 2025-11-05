Çanakkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda düşen motosikletli hayatını kaybetti

- Haberler
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün gece yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü Cenk Atsay (38), yaralı olarak kaldırıldığı hayatını hastanede kaybetti.
Kaza, Gelibolu ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Celal Nuri İleri caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Cenk Atsay motosikleti yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Atsay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atsay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.