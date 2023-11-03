Çanakkale'de yakalanan 58 şüpheli'den 2'si tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden, 2’si tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından 20.09.2023 ve 01.11.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda, 14 olayda 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele veya Üye Olma, bir olayda tefecilik, bir olayda nitelikli dolandırıcılık, bir olayda güveni kötüye kullanma kanunu, iki olayda 2863 SKM, dört olayda 6136 SKM, üç olayda resmi belgede sahtecilik, iki olayda rüşvet, iki olayda silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma, bir olayda yağma suçlarından olmak üzere toplam 31 olay meydana geldi. Bu olaylarda toplam 58 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, ceza evine teslim edildi. Diğer şüpheliler Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 371 bin 780 adet makaron, 554 paket sigara sarma kağıdı, 55 adet elektronik sigara likidi, 225 litre etil alkol, 642 paket kaçak sigara, 107 paket puro, 80 adet puro, 59 adet elektronik sigara, 96 paket tütün, 1 adet makaw cinsi papağan, 8 adet elektronik sarma makinesi, 12 adet bandrol, 96,6 kilo kıyılmış tütün, 18 adet obje, 47 adet cinsel içerikli ürün, 13 adet tabanca, 14 adet şarjör, 726 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet nüfus cüzdanı, 1 adet yabancı kimlik kartı, 1 adet pasaport ele geçirildi.