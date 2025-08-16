Çanakkale'de yanan orman alanlarında 2024-2025 av döneminde avlanmak yasaklandı

Çanakkale’de yanan orman alanlarında 2025-2026 av döneminde avlanma yasaklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DMKP) tarafından Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle yanan alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanma yasaklandı. DMKP’nin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, bütün bir orman ekosistemine zarar verdiği gibi, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarımızı da maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor; yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.