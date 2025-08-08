Çanakkale'de yangın sebebiyle boğaz trafiğe kapatıldı

Çanakkale’de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı.

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin su alması için Çanakkale Boğaz kuzeyden güneye tek yönlü olarak kapatıldı.