Çanakkale'de yazlık evlerin bulunduğu bölge sular altında kaldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bulunan evlere, su baskını nedeniyle ulaşım sağlanamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarının ardından dün Çanakkale’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu. Aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağış ile fırtına kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki dere de taştı. Ayvacık ilçesinde sağanak yağış sonrası Gülpınar-Babakale köy yolu, kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Öte yandan Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi’nde bulunan evlere, su baskını nedeniyle ulaşım sağlanamadı.