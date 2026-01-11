Çanakkale'de yüksek kesimler beyaza büründü
Çanakkale'de yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü. Kar örtüsü ile bezenen doğada adeta kartpostallık görüntüler oluştu.
Çanakkale’de yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü. Kar örtüsü ile bezenen doğada adeta kartpostallık görüntüler oluştu.
Çanakkale’nin ilçelerinde beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Yenice, Çan ve Lapseki ilçelerinde etkili olan kar yağışı, doğanın üzerine adeta bir örtü gibi serildi. Beyaz örtü altında kalan doğada kartpostallık görüntüler oluştu.