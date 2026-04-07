Çanakkale'de yurtta rahatsızlanan 73 öğrenci hastanelik oldu
Çanakkale'de kaldıkları yurtta rahatsızlanan 73 üniversite öğrencisi, ambulanslarla acil servislere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çanakkale’de kaldıkları yurtta rahatsızlanan 73 üniversite öğrencisi, ambulanslarla acil servislere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çanakkale’de Kerime Sultan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu’nda akşam saatlerinde rahatsızlanan 73 üniversite öğrencisi, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Öğrencilerden 66’sı Çanakkale Araştırma Hastanesi’nde, 7’si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gerekli tetkik ve kontrollerin sürdüğü belirtildi.