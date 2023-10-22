Çanakkale'de ziraat alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çanakkale'de ziraat alanındaki yangın büyümeden söndürüldü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ziraat alanında alevler ve dumanlar yükseldiğini görenler, ALO 177 yangın ihbar hattını aradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Havadan yangın söndürme helikopteri, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.