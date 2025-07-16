Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor: 4 köy tahliye edildi

Çanakkale’nin Ayvacıkk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, Naldöken, Tuzla, Taşağıl köylerinin ardından Çamköy de tahliye edildi.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçardı. Yangına gündüz saatlerinde havadan 4 uçak, 6 helikopter ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla beraber orman yangınına karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale devam ediyor.

Naldöken, Tuzla, Taşağıl köylerinin ardından gece devam eden yangın nedeniyle Çamköy de tahliye edildi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Naldöken köyünde başlayan yangın nedeniyle bu defa tedbir amaçlı Çamköy tahliye edilmiştir. Yangına karadan müdahaleye devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.