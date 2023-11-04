Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediyor.

Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediyor.

Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıkan yangın şiddetli fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Şiddetli fırtınanın müdahaleyi güçleştirdiği yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan hummalı bir şekilde müdahale ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman