Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi

Çanakkale’de dün başlayan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Hava araçlarından yapılan söndürme çalışmaları görüntülendi.

Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Karadan da ekipler yangına müdahaleye devam ediyor. Gece boyunca 4 yarasa helikopter ile müdahale edilirken sabahın ilk ışıkları ile 22 helikopter ve 7 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Hava araçlarından alınan görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.