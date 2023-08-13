Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 6 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 145 personelle müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.