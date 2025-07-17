Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangını ekiplerin aralıksız müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangını ekiplerin aralıksız müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyde bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü. Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin aralıksız müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.