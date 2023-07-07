Çanakkale'deki orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Gürece köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.22 sıralarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine ekipler yaklaşık 10 dakika içinde yangına müdahale etti. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına; 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alan yanarak küle döndü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.