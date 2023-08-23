Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Çanakkale’de saat 12.30’da başlayan orman yangını 12. saatine girerken ekipleri havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor. Yangında meydana gelen alevler adeta geceyi aydınlatıyor. Ekipler cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 gece görüşlü helikopter, 238 arazöz, 64 iş makinası ve bin 489 personelle yangına müdahale ediyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında metrelerce yükseklikteki alevler söndürme çalışmalarını zora sokuyor. Bölgede rüzgar zaman zaman kuvvetli bir şekilde esmeye devam ediyor.