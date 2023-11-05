Çanakkale'deki orman yangınının başlangıcı ve yayılışı gözetleme kulesinden kaydedildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.21'de çıkan orman yangınının başlangıç anı ve yangının yayılış süreci gözetleme kulesinden kaydedildi.

Çanakkale'deki orman yangınının başlangıcı ve yayılışı gözetleme kulesinden kaydedildi
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.21’de çıkan orman yangınının başlangıç anı ve yangının yayılış süreci gözetleme kulesinden kaydedildi.

Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında başlayan orman yangını, 9 hava aracı, 22 ilk müdahale aracı, 81 arazöz, 16 iş makinesi, 40 diğer kurum araçları ve toplam 510 personelin müdahalesi sonucu bugün saat 14.00’te kontrol altına alındı. Yangının başlangıç anından yayılma sürecine kadar olan süreci Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nün orman gözetleme kulesindeki kameralarla saniye saniye kaydedildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman