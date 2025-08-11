Çanakkale'deki yangında dumandan etkilenenlerin sayısı 77'e çıktı

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen 77 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ediyor.