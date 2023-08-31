Çanakkale'deki yangında kurtarılan eşek emekliliğe ayrıldı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Çanakkale’de çıkan orman yangınları sonrası bölgeye gitti. Ekipler yangında zarar gören bir eşeği Bursa’ya getirerek Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde tedavi altına aldı. Ceren adını verdikleri 4. derece yanıkları bulunan eşek tedavi sonrası sağlığına kavuşturularak Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde yaşamına devam edecek.

Çanakkale’nin Merkez ilçesi kırsalında çıkan orman yangınında birçok çiftlik hayvanı hayatını kaybederken bir kısım çiftlik hayvanı yaralı olarak kurtarıldı. Kayadere Köyü’nde bir çiftlikte yaşayan eşek yangını 4. derece yanıklarla atlattı. Haytap ekipleri tarafından sahibinin rızası ile Bursa’ya getirilen eşek burada tedavi altına alındı. Yangın sonrası yanıkların yanı sıra solunum ve sindirim yollarında bozukluk olan eşeği Bursa’ya getiren ekip üyelerinden birinin olan Ceren ismi verildi. Haytap Bursa İl Temsilcisi Emre Demir’in açıklamasına göre Ceren, yapılan tedaviler sonrası eski sağlığına kavuşturularak Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde yaşam sürmeye devam edecek.

“Bu saatten sonra o kimseyi değil bizler onu sırtımızda yaşayacağız”

Yangından zarar gören Ceren’in uygulanacak tedaviler sonrası mutlu bir hayat süreceğini belirten Haytap Bursa İl Temsilcisi Emre Demir, “Geçtiğimiz hafta yaşanan Çanakkale’deki yangın sonrası bölgedeydik. Elimizden geldiğince oradaki tüm dostlarımıza yardım etmeye çalıştık. Özellikle yangında ileri derecede etkilenen dostlarımızın tedavisi için sahiplerin rızasıyla Bursa’ya getirdik. Burada da iyileştikten sonra tedavileri için ömür boyu mutlu bir şekilde yaşatacağız. Dostumuzu Çanakkale’nin Kayadere Köyü’nde yangından çok ciddi anlamda etkilenen dostlarımızdan bir tanesi. İlk geldiği zamanki ileri derece yanıkları bizim umudumuzu her ne kadar kırsa da tabi ki hekimlerimiz tarafından yapılan tedaviler sonrası netice vermeye başladı. Umudumuz tamamen iyi olması yönünde, bunu zaman ve tedavi belirleyecek. İyi olması için tüm müdahaleler hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Ona ekip arkadaşlarımızdan birinin ismini verdik, dostumuzun adı Ceren oldu. O sırada Ceren de bizimle birlikteydi. Umarım diğer dostları gibi burada yaşar ve ömrünün sonuna kadar mutlu olur. Bu saatten sonra o kimseyi değil bizler onu sırtımızda yaşayacağız. Hayvan Hakları Federasyonu olarak hayvan hakları konusunda elimizden geldiğince çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Dumandan etkilenen Ceren’in solunum ve sindirim yollarında bozukluk var

Orman yangınında derisindeki 4. derece yanıkların yanı sıra dumandan etkilendiği için solunum ve sindirim yollarında bozukluklar olduğunu söyleyen Veteriner Süleyman Saha, “Ceren 25 Ağustos Cuma günü bize geldi. 4. derece yanıkları var, ağır bir durumu var. Çok şükür ki kendini biraz daha toparladı. Ama dediğim gibi yanık derecesi çok yüksek olduğu için tedavisi uzun sürecek. Ayrıca bunu sadece yangın olarak düşünmemek gerekiyor. Solunum ve sindirimi etkilediği için yoğun bir tedavi süreci var. Ceren şu an hava sıcaklarının etkisiyle solunum stresi de yaşıyor. Bunun için oksijen desteği de veriyoruz. Haytap’ın sağladığı tüm imkanları kullanıyoruz. Ayrıca Ceren’in burada ömür boyu yaşaması için Haytap kendi bünyesine aldı. Umarım yaptığımız tedaviler netice verir. Umarım uzun ve refah bir şekilde yaşar” diye konuştu.

Serum ve antibiyotik tedavisi alıyor

İleri derece yanıkları bulunan Ceren’e serum ve antibiyotik tedavisi uygulandığını söyleyen Saha, “4. derece yanıkları bulunduğu için serum tedavisine başladık. Ağırlığına göre 3 ila 4 litre serum veriyoruz. Serum tedavisinin yanında antibiyotik tedavisi ve immün(sindirim) sistem güçlendirici tedavi uygulaması yapıyoruz. Ayrıca deri içerisinde kendi hazırladığımız özel karışım kremler ve bitkisel yağlarla takviye yapıyoruz. Bu tip hastalıklarda tedavi çok uzun sürer. Ama biz asla pes etmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa Haytap bünyesinde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ceren, Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde yaşantısına devam edecek.