Çanakkale deprem bölgesi için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çanakkale’den deprem bölgesi gönderilmek üzere hazırlanacak yardımlar Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki (GAMER) Afet Koordinasyon Merkezi deposunda toplanıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çanakkale Valiliği tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin de yer aldığı binada Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Çanakkale halkı, yardım kuruluşları ve kurumlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderilmesi için seferber oldu. Hayırsever vatandaşlar ile yardım kuruluşları ve STK’lardan toplanan yardımlar Afet Koordinasyon Merkezi deposunda görevli ekiplerce tasniflenip deprem bölgesine gönderime hazır hale getiriliyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, koordinasyon merkezini ziyaret edip, devam eden yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tüm ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Vali Aktaş, "Çanakkale’de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile toplanan yardımlardan dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Deprem bölgesine yardım yapmak için yardımların toplandığı merkeze gelen Tugay Öztürk, “Hüzün doluyuz, ne söylesek boş. Pek bir şey konuşamayacağım. Biz de elimizden geldiği kadar maddi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizde olan temiz kıyafetler, yiyeceklerden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah yardımcıları olsun, her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere Afet Koordinasyon Merkezine yardım malzemesi getiren esnaf Cem Tulgar ise, “Gecelerden beri uyuyamıyoruz. Biz burada sıcak evlerimizde yatıyoruz. Ben üşümekten utanıyorum. Depremzedeler orada üşüyorsa, biz burada daha çok üşüyoruz. Depremzedeler bedenen üşüdüğü için bizim de yüreğimiz üşüyor. Biz de deprem bölgesindeki vatanlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.