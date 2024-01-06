Çanakkale-Eceabat hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz hattında Çanakkale-Eceabat hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale’de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz hattında Çanakkale-Eceabat hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bazı feribot seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Eceabat’tan saat 19.00, Çanakkale’den ise saat 20.00 seferi yapılamayacak.