Çanakkale-Eceabat seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi
Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı’nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı’nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.