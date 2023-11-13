Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 aylık planlı istihbarat faaliyeti çerçevesinde gözaltına alınan 53 organizatörden 44’ü tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 526 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 2 aylık planlı istihbarat faaliyeti neticesinde düzenlenen operasyonlarda 53 organizatör gözaltına alındı, 526 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen 53 şüpheliden 44’ü de tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği kartuşu, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 kesici alet, bin 700 dolar, 400 euro, 23 bin 160 TL nakit para, 5 şişme bot, 4 bot motoru, 20 araç, 1 tekne, bin 860 litre yakıt, 48 cep telefonu ve 47 sim kart ele geçirildi.