Çanakkale İli Vakıf Eserleri, Camii ve Camii Hazireleri Sempozyumu başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası iş birliği ile gerçekleştirilen sempozyum Troya Kültür Merkezi’nde başladı.

Çanakkale’de yer alan birçok tarihi eserin turizme kazandırılması, restorasyon süreci, tarihi süreci gibi birçok konuların ele alınacağı ’Çanakkale İli Vakıf Eserleri, Camii ve Camii Hazireleri Sempozyumu’nda alanında uzman birçok kişi sunum yapacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını sempozyum düzenleme kurulu adına Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker yaptı. Sonrasında Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Cihan Müşterioğlu, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Abdüssabır Yıldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü R. Cüneyt Erenoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci günü, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde yapılacak sunumlarla devam edecek.