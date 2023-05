Çanakkale Kuva-yi Milliye Gençlik Platformu: 'Emperyalistlere minnet etmeyi vizyon zannedenlere geçit yok'

TAKİP ET

Çanakkale Kuva-yi Milliye Gençlik Platformu üyeleri, Truva atı önünde yaptıkları basın açıklamasında emperyalistlere minnet etmeyi vizyon zannedenlere geçit vermeyeceklerini belirtti.

Çanakkale Kuva-yi Milliye Gençlik Platformu üyeleri, seçime sayılı günler kala Kordonboyu’ndaki Truva atı önünde basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri ellerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partisi liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle Truva atı önüne geldi. Platform adına açıklama yapan Baturhan Kaya, “Burası Çanakkale. Lazı, Çerkesi, Kürdü, Gürcüsü, Pomağı, Azerisi, Yörüğü, Türkmeni, Arnavudu, Boşnağı ve daha niceleriyle tek milletin tek bayrak altında can verip vatan vermediği Türk yurdunun adıdır Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalara kazındığı, zalimlerin umutlarını kaybettiği yerdir Çanakkale. Süleyman Paşaların, Evrenos Beylerin, Hacı İlbeylerin, Ece Beylerin, insanın insana kulluğunu reddeden medeniyeti, hakkı ve adaleti Rumeli’ye taşıdığı kapının adıdır Çanakkale. Büyük Türk milleti; biz Çanakkaleli Türk gençleri olarak vatan nedir biliriz. Bir toprak nasıl vatan olur biliriz. Hele vatan nasıl savunulur, onu da çok iyi biliriz. Görüyoruz ki düşmanlarımız da şunu çok iyi biliyor: Lazı Pomaktan, Boşnağı Gürcüden, Kürdü Yörükten, Aleviyi Sünni’den, bu milleti tarihinden koparmadan bin yıldır Türk yurdu olan bu toprakları rüyasında bile göremeyecek” dedi.

Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“İşte bu yüzden Cumhuriyeti kurduğumuz ilk günden beri 100 yıldır Allah’tan başka ilah tanımayan bu tek vücut olmuş milleti bölmek, direncimizi kırmak ve akılları sıra bizi içerden yıkmak için var güçleriyle ara vermeden saldırıyorlar. Bu topraklarda bu bayrağın altında yaşayan ama üç kuruşa vatanını satacak kadar ruhu çürümüşleri örgütleyerek, sözüm ona bir psikolojik savaş ordusu kurdular. Cumhuriyeti daha da yıkılamaz yapan her başarılı işe, bu vatanı vatan yapan bütün değerlere, Cumhuriyetimizin bu milletle bağlarını sımsıkı kuran kurumlarımıza utanmadan saldırıyorlar. Batıdan gelen sığınmacılara tebessüm edip, Çanakkale’de koyun koyuna yatan şehitlerin torunlarına nefret kusuyorlar. Yaşadığımız her büyük felakette yardım için değil, yardım edenleri aşağılamak, onların direncini kırmak, komplolar kurmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Oysa en kanlı savaşlarda dahi taraflar, felaketin yaşandığı alanda insani yardım kuruluşlarına dokunmaz. Yedi düvel Çanakkale’ye felaket olup yağdığında Hilali Ahmer saflarında bu millete yardıma koşan Dr. Ragıpların, Safiye hemşirelerin aziz hatıralarından utanmadan kurumlarımıza dahi nefretle kin kusuyorlar. Sanal alemin boyutsuz hayal dünyasında yolunu kaybetmiş bu çürümüş ruhlar, Atatürk’ün hayatını adadığı bu millete hakaret etmeyi Atatürkçülük, emperyalistlerle işbirliği yapmayı çağdaşlık olarak bizlere dayatıyorlar. Atatürk’ü bu milletin esaret kabul etmez, yüreklerinden söküp, resimlere heykellere sığdırmaya çalışanlar, o resimleri kendilerine maske yapıp, heykellerin arkasında bu vatanı rahatlıkla peşkeş çekebileceklerini sanacak kadar sapkınlar. Büyük Türk milleti; biz vatan için kefeni sırtında, bize ölmeyi emreden liderler biliriz. Biz, kula kulluğu reddeden ak saçlı Dede Korkutlar biliriz. Biz eline, diline, beline sahip ol diyen Ahi Evranlar biliriz. Biz sonunun ne olacağını düşünmeden düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsinler, canı pahasına vatan için görevini ihmal etmeyen Tophaneli Hakkılar biliriz. Biz bu vatan toprağının üstünün olduğu gibi altının da cennet olduğunu biliriz. Türküz. Türkü dinleriz, Türkü biliriz. Biz, bastığımız toprağın bildiklerimizle vatan olduğunu biliriz. Bize bildiklerimizi unutturup vatanımıza çökmeye çalışanlara, terörü barış, teröristleri demokrasi maskesi altında dayatanlara, ezikliği evrensellik, beceriksizliği dürüstlük diye pazarlayanlara, her verdiği sözü çiğneyip bize ahlaksız diyenlere, kendi yalanlarına inanıp biz gençleri gerçekten ahmak sananlara, ellerine yetki geçince millete eziyet, emperyalistlere minnet etmeyi vizyon zannedenlere geçit yok. Dediğimiz gibi burası Çanakkale, Çanakkale’den Türk milletini saygıyla selamlıyoruz.”