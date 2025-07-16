Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmı trafiğe açıldı

Tekirdağ Şarköy yangını, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğu için Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik geçici olarak durdurulmuştu. Alevlerin bölgede etkisini yitrimesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde ise yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı. Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğu için Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak durdurmuştu. Alevlerin bölgede etkisini yitrimesiyle Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı tekrar trafiğe açıldı.