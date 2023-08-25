Çanakkale'nin ciğerlerini yakan yangın burada başlamış

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde çıkan ve yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınının ilk başladığı nokta drone ile görüntülendi. Tarım arazisinde çıkan yangının ilk başladığı anlar köylüler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 4 bin 80 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında elektrik direğinden çıktığı iddia edilen tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alındı. 12 köy yangından etkilendi. 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel ve 790 kara aracı ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü.

Damyeri köyündeki yangının çıktığı nokta drone ile görüntülendi

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde tarım arazisindeki yangının ilk çıktığı nokta drone ile görüntülendi. Görüntülerde tarım arazisinden başlayan yangının ormanlık alana doğru ilerlediği görülüyor. Öte yandan yangının ilk çıkış anına ilişkin görüntülerde köylüler tarafından saniye saniye kaydedildi. Damyeri ve Kayadere köylüleri ise yangın anında yaşadıklarını anlattı.

Komşuların köyün altında yangın çıktığını belirten Damyeri köyü sakinlerinden çiftçi Ahmet Gezer (70), “Biz geldiğimizde buradaki direğin altından çıkan ateş ormanlık alana doğru ilerledi. Hemen su tankerleriyle yangının çıktığı noktaya geldik. Yangını önleyemedik. Ardından itfaiye geldi. Müdahale ederlerken ateş karşı tepeden görüldü. Rüzgarın da etkisiyle direkteki teller birbirine çarpıyordu. O kıvılcımlardan buraya ateş düştü, yandı. Biz yol boyuna su tankerlerini çekip, köye alevlerin gelmemesi için yol boyunca suladık. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü, ormanlık alana yayıldı. Sonrasında hayvanlarımızı kurtarmaya gittik. Bazı arkadaşlarımızın hayvanları ve ahırları yandı. Bütün araziler yandı. İnsanların çok zararları oluştu. Eğer rüzgar ormanlık alana değil köye doğru esseydi, köy komple yanmıştı” diye konuştu.

Kayadere köyünden Durmuş Acar ise, “Kayadere köylüleri olarak yangın biz de etkilendik. Benim damım yandı. 20 küçükbaş hayvanımı alevlerden kurtardım, tavuklarım yandı. Yapacak bir şey yok. Ama dama müdahale edemedik, alevler içinde kaldı. Köylüler olarak elimizden geleni yaptık ama alevleri durdurmaya gücümüz yetmedi” dedi.

Damyeri köyünden Selma Durmaz ise, “Yangının ilk çıktığı anlara birebir şahit olanlardanım, olay yerindeydim. Yangın anında köyümüzde sular yoktu. Köyümüz su konusunda sıkıntı yaşıyor. Hemen yangına kova kova su ile müdahale etmeye çalıştık. Köylüler, akrabalarımız yangının evimize sıçramaması için yardımcı oldu. Hepimiz köyümüzü kurtarmanın derdine düştük. Herkes panik halindeydi. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Görenler yangının direğin olduğu noktadan çıktığını söylediler. Bağırarak bize haber verdiler. Gerçekten canımız çok yanıyor. Bir Çanakkaleli olarak bu topraklarda büyüdüm, ciğerim yandı. Alevleri söndürürken sanki o alevle birlikte ben de yandım” dedi.