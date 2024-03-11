Çanakkale organ bağışında Türkiye birincisi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale’yi organ bağışında Türkiye’nin en başarılı ili yapan ve organ bağışında Türkiye birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, Çanakkale’yi organ bağışında Türkiye birincisi yapan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Organ Bağışı koordinatörleri Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Azem Ülkü ile Hemşire Gönül Pınarcıoğlu, Yoğun Bakım Uzmanları Dr. Yasin Levent Uğur, Dr. Ferhan Demirer Aydemir ve Dr. Ayşen Erer’i başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Organ bağışının toplumdaki yeri ve önemine değinen Vali İlhami Aktaş, vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.

Ziyarettn duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Aktaş, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.