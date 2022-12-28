Çanakkale ruhu Sincan'a taşındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ortak projesi olarak ortaya çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Sincan Belediyesi iş birliğiyle Sincan’a geldi. Çanakkale Savaşı’nda yaşananlara bir nebze olsun tanıklık edilmesini amaçlayan müze, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi’nde ziyaretçilerini ağırladı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak amacıyla turuna devam ediyor. Geçen sene haziran ayında Sincan’ı ziyaret eden mobil müzenin yolu, aralık ayında Sincan’a düştü. Çanakkale Savaşı’ndan kalma objelerin, fotoğraf ve resimlerin sergilendiği müze, 25 ve 26 Aralık’ta 09.00-17.00 saatleri arasında Sincanlı vatandaşların ziyaretine açıldı. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi önünde vatandaşlarla buluşan müzeye gençlerin ilgisi büyük oldu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde adeta tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkılıyor. Çanakkale Savaşı’ndaki Milli Mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatan müzede Çanakkale Savaşları ile ilgili birçok materyal, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgiler yer alıyor. Çanakkale Savaşları ile ilgili broşür ve kitapların da yer aldığı müzeyi ziyaret edenler, kendilerini adeta Çanakkale Savaşı’nda cephedeymiş gibi hissederek o ruhu yakalayıp, o günlere tanıklık ediyor.